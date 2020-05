FIBA – Ufficiali le date dei Mondiali 2023

La FIBA ​​ha confermato le date per la FIBA Basketball World Cup ​​2023, con l’evento che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Ad approvarle è stato il Consiglio centrale FIBA in accordo con le nazioni ospitanti. Il Mondiale 2023 sarà infatti il primo che si svolgerà su diversi paesi. La fase a gironi si giocherà infatti in Indonesia, Giappone e Filippine, mentre la fase finale si giocherà nella città di Manila. Con questo annuncio arriva anche il lancio del sito ufficiale FIBA ​​Basketball World Cup 2023.

Non cambia il format sperimentato per la prima volta nel Mondiale di Cina dell’estate scorsa. Saranno ancora una volta 32 le squadre ammesse alla fase finale della competizione. Continuando con il successo del sistema di concorrenza FIBA ​​implementato nel 2017. Le qualificazioni per la Coppa del mondo di basket FIBA ​​2023 si terranno dal novembre 2021 al febbraio 2023, con 80 squadre nazionali in lizza per un posto nella Coppa del mondo. La prima finestra di qualificazione si giocherà dal 22 al 30 novembre 2021.