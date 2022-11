Eurolega – Scariolo: “Abbiamo qualche situazione in dubbio. Valencia? La squadra più in forma”

“La prima partita dopo le finestre delle Nazionali è sempre complessa. Rispetto al Valencia abbiamo una situazione diversa: loro hanno avuto tutti i giocatori a disposizione e dunque arriveranno molto preparati, con un roster molto lungo, si sono rinforzati soprattutto nel reparto delle guardie. Noi abbiamo ancora qualche situazione in dubbio sui nostri giocatori e dovremo capire su chi potremmo contare. Valencia è forse la squadra più in forma del momento, ha vinto quattro delle ultime cinque partite comprese le vittorie ad Atene e con l’Efes ma forse la partita che mi ha impressionato di più è stata quella persa all’ultimo tiro con il Fenerbahce. Si tratta di una squadra con un altissimo potenziale al tiro, quasi tutti i giocatori sono abili nel tiro dalla lunga distanza, hanno un ritmo ed un’intensità molto alta. In questo momento si tratta di uno degli avversari più duri da incontrare. Noi dovremo fare un grande sforzo, anche puntando sull’aiuto dei nostri tifosi: la chiave sarà quella di rimanere concentrati per tutti i 40 minuti e avere sempre il coltello fra i denti per tutta la durata della partita”