Eurolega, oggi Virtus-Bayern: come seguirla in radio e tv

Le coordinate per seguire la Virtus

Partita già importante e probabilmente da non fallire nella lotta ai playoffs che consentirebbe alle Vnere di restare nella massima competizione continentale anche la prossima stagione. Di fronte ai bianconeri ci sarà il Bayern Monaco di Trinchieri. Diretta a partire dalle 20.25 su Sky Sport Action, canale 206 di Sky, in streaming su Sky Go e Eleven Sports.