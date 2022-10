Eurolega – La Virtus vince a Madrid 95 a 92

Grandissima impresa della Virtus in terra spagnola

Grandissima impresa della Virtus Segafredo Bologna che espunga il Wizink Center di Madrid 95 a 92. Un primo tempo dove il Real Madrid ha toccato anche i 10 punti di vantaggio. La Virtus però è stata brava a rimanere sempre a contatto andando sotto di 4 punti (41-45) alla fine del primo tempo. La svolta della gara è arrivata nel terzo quarto, quando i bianconeri, grazie ad una difesa molto energica, sono riusciti prima a recuperare lo svantaggio, per poi arrivare ad un massimo vantaggio di 15 punti. Brividi nell'ultimo quarto quando il RealMadrid, grazie soprattutto alle giocate dei suoi singoli è arrivato fino al -3. A 7 secondi dal termine la mano di Teodosic non ha tremato dalla lunetta e così la band guidata da Sergio Scariolo meritatamente si è portata a casa due punti e tanta consapevolezza in più nei propri mezzi.