Eurolega – La Virtus sconfitta nettamente a Belgrado contro il Partizan

Batosta clamorosa quella subita dalla Virtus Segafredo Bologna a Belgrado contro il Partizan. Gli uomini di Obradovic, dopo tre sconfitte consecutive, hanno surclassato i bianconeri di Bologna sotto ogni aspetto sia tecnico che psicologico. La Virtus, a parte una fiammata nel secondo quarto, quando è riuscita ad avvicinarsi a -8 (30-38), non è mai stata in partita andando a subire la grande energia messa in campo dal Partizan, smarrendo nel corso della gara qualsiasi tipo di trama di gioco sia in attacco (soprattutto in attacco) che in difesa.