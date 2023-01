Eurolega – La Virtus perde contro lo Zalgiris Kaunas 77 a 87

Dopo la grande impresa in quel di Barcellona , nella diciottesima giornata di Eurolega la Virtus Segafredo Bologna cade fra le mura amiche contro uno Zalgiris Kaunas che ha condotto la gara praticamente dal primo all'ultimo minuto. Le Vu Nere ci hanno provato arrivando a giocarsela fino alla fine, ma il dominio ai rimbalzi in attacco da parte deli lituani ha fatto tutta la differenza del mondo. Peccato perchè l'occasione per raggiungere la zona playoff era davvero ghiotta. Ora occorre resettare tutto e rimanere concentrati perchè fra sole 48 ore sul parquet della Segafredo Arena si presenterà quell' Olympiacos Pireo che appena una mese fa in casa propria ha surclassato la Virtus .

L'approccio della Segafredo alla partita è qualcosa di avvilente: difesa morbidissima e tante (troppe) idee confuse in attacco. Dopo 3 minuti di gioco lo Zalgiris è già avanti di 6 punti, con la Virtus che deve ancora trovare la via del canestro. Due liberi di Lundberg spezzano l'incantesimo, ma l'attacco fa sempre fatica. A 2 minuti e mezzo dal termine della frazione le Vu Nere hanno messo a segno la miseria di 6 punti contro i 20 dei verdi di Kaunas. Entra Weems ed è subito un fattore. Il numero 34 grazie ad un fade-away dall'angolo e una tripla riavvicina i suoi sul -9 (11-20). Mini parziale che non sclafisce l'animo dello Zalgiris capace di chiudere il quarto sul +11 (13-24). La seconda frazione si apre con una tripla di Milos Teodosic . Il fenomeno serbo prova a suonare la carica, ma lo Zalgiris rimane costantemente concentrato e riponde colpo su colpo ad ogni tentativo di riavvicinamento da parte delle Vu Nere. Un parziale di 4 a 0 firmato dal solito Milos e Toko Shengelia porta la Virtus sul -7 (22-29). Kaunas resiste all'arrembaggio bianconero e con un paio di canestri da sotto ritorna sul +10 (26-36). Teodosic con una magia (assist sotto le gambe di un avversario) regala un cioccolatino solo da scartare a Jaiteh. Hackett è bravo a lucrare punti dalla lunetta, mentre Ojeleye con un canestro da sotto in mezzo ad una vera e propria tonnara ricuce fino al -4 (36-40) a 6 secondi dalla sirena lunga.

L'avvio di ripresa è tutto a favore di Kaunas che con un parziale di 5 a 0 si riporta sul +9 (36-45). La Virtus è brava a non accusare il colpo e (finalmente) alza i giri della difesa. Una tripla di Hackett porta Bologna sul -5 (45-50). Teodosic sale in cattedra fra assist e canestri (tripla di Pajola) riporta i suoi sul -1 (53-54). Un canestro di Weems porta per la prima volta Bologna in vantaggio (59-58). Il quarto si chiude in parità (60-60). L'ultima frazione si apre con un 5 a 0 di parziale per Kaunas (60-65). Risponde Bako con tre punti consecutivi (63-65). Kaunas non molla un centimetro e domina ai rimbalzi in attacco procurandosi numerose seconde possibilità che fanno malissimo a Bologna. Brazdeikis e Rolands Smits non sbagliano un colpo. Ojeleye la imbuca dall'arco (66-68) per il nuovo -2, ma Kaunas risponde subito presente e con il solito immenso Brazdeikis si riporta in un amen sul +6 (72-78). La Segafredo ci prova ma ha terminato le energie per provare a risalire la china. Kaunas sbanca Bologna 87 a 77.