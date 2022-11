Eurolega – La Virtus perde contro il Panathinaikos 88 a 85 dopo un tempo supplementare

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, soprattutto dopo un primo tempo a tratti dominato dove la Virtus Segafredo Bologna ha toccato anche il +12. Gli uomini di coach Scariolo si sono però dovuti inchinare alla esasperata voglia di vincere del Panathinaikos dopo un tempo supplementare. Peccato perchè negli ultimi secondi dei tempi regolamentari la Virtus ha avuto la possibilità di portarla a casa, ma Jaiteh (per lui una buona gara condita da 20 punti) ha sbagliato un rigore a porta vuota che avrebbe potuto consegnare la vittoria ai bianconeri. Per il Pana una grandissima prova da parte del veterano Derrick Williams, autore di 26 punti con 5 su 8 al tiro da tre, e Nate Wolters vero e proprio uomo faro dei verdi di Atene. Dopo due vittorie consecutive contro Milano e Valencia arriva dunque questa sconfitta sul parquet dell'Oaka, dove Bologna per 25 minuti ha avuto in mano il pallino del gioco. Ora testa alla prossima gara di Eurolega dove la Virtus avrà la possibilità di rifarsi fra appena 48 ore fra le mura amiche del PalaDozza contro i Campioni d'Europa in carica dell'Efes.