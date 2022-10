Eurolega – La Virtus perde a Kaunas 68 a 65

Seconda sconfitta per gli uomini di Sergio Scariolo in Eurolega

La Virtus Segafredo Bologna esce sconfitta dalla Zalgirio Arena di Kaunas per 68 a 65 . Una partita dove la Virtus è stata perennemente in vantaggio per 38 minuti su 40, arrivando anche a +12 (come massimo vantaggio) a metà del secondo quarto.

Peccato davvero, perchè la prima vittoria esterna in questa Eurolega sembrava davvero a portata di mano. Dopo un primo tempo letteralmente dominato (31-38), le Vu Nere hanno ceduto solamente nell'ultimo minuto e mezzo della gara, perdendo per strada energia e quegli automatismi che le avevano permesso di rimanere così a lungo in vantaggio. Ottima partita da parte di Kyle Weems (autore di 15 punti), così come i primi venti minuti di Daniel Hackett e Semi Ojeleye. Ora occorre resettare tutto il più in fretta possibile e pensare alla sfida di giovedì sera a Belgrado contro il Partizan di Obradovic.