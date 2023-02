Eurolega – La Virtus non abbandona il sogno playoff, Baskonia battuto 88-83

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

La Segafredo dimentica subito la sconfitta in finale di Coppa Italia e torna a vincere in Eurolega, superando il Baskonia per 88-83. Una partita combattutissima davanti ad una stupenda cornice di pubblico, che Bologna si aggiudica solo nell'ultimo minuto di incontro. MVP di serata MilosTeodosic, leader dell'assalto bianconero nei minuti conclusivi.

L'avvio della Virtus è spumeggiante. Dopo pochi istanti parziale di 8-0 di Bologna, che tramortisce i baschi. Solo il blackout della Segafredo Arena può fermare i bianconeri. Quando però si riaccendono le luci, la partita cambia totalmente. Hommes e Giedraitis si caricano il Baskonia sulle spalle: segnano solo loro, portando gli ospiti sul 16-19 a fine primo quarto.

Nella seconda ripresa regna l'equilibrio. Le due squadre si scambiano canestri a ritmo sostenuto fino alla metà del periodo, quando poi sale in cattedra capitan Belinelli. I 9 punti del nativo di San Giovanni in Persiceto riportano avanti la Segafredo che chiude la prima metà dell'incontro avanti per 44-41.

Nel terzo quarto aumenta ulteriormente il ritmo di gioco. Si spendono pochi falli e le due squadre si rincorrono su e giù per il parquet ad altissima velocità. Per gli spagnoli si accende MarkusHoward, che ne realizza 10 in pochissimi istanti, regalando più di qualche grattacapo alla difesa bolognese. La risposta della Segafredo è affidata a Shengelia che grazie ad un paio di giocate davvero pregevoli permette alla Virtus di chiudere la terza frazione sul 68-62.

Il finale di incontro è appassionante. Le difese salgono in cattedra e i campioni si prendono le luci del palcoscenico. Giedraitis è un vero demonio per la difesa bolognese: segna da tre, in avvicinamento e colleziona falli su falli. La risposta di Bologna è affidata a Teodosic. Negli ultimi due minuti di gioco il serbo disegna pallacanestro, punendo ogni signola incertezza dei ragazzi di Peñarroya. Nell'ultimo minuto gli ospiti rinunciano alla vittoria e si accontentano di gestire il vantaggio nel doppio confronto, di fatto mettendo in ghiaccio il successo emiliano.

Una vittoria improtante contro una diretta concorrente nella corsa ai playoff. Il successo infatti permette alla Segafredo di restare ad un solo successo di distanza dall'ottavo posto. La sosta per le Nazionali permetterà a Bologna di rifiatare in vista del prossimo turno di Eurolega, l'importantissima trasferta di Istanbul contro il Fenerbahçe in programma per il 3 marzo alle 18:45.

Virtus Segafredo Bologna - Cazzo Baskonia Vitoria-Gasteiz: 88-83 (16-19; 44-41; 68-62; 88-83)

Virtus: Belinelli19, Pajola 3, Bako 4, Jaiteh 5, Lundberg 6, Shengelia 12, Hackett 9, Mickey 2, Weems NE, Ojeleye 5, Teodosic 17, Abass 10. All. Sergio Scariolo.

Baskonia: Howard 10, Heidegger, Raieste, Marinkovic 4, Diez 3, Thompson 15, Kotsar 4, Enoch, Costello 7, Giedraitis 25, Hommes 15, Kurucs. All. Joan Peñarroya.