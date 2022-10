Eurolega – La Virtus perde contro Monaco 66 a 83

Il PalaDozza si deve inchinare alla forza del Monaco e ad un Mike James davvero incontenibile

di Federico Massari

Esordio amaro per la Virtus Segafredo Bologna nella prima giornata di Eurolega. Gli uomini allenati da Sergio Scariolo sono riusciti a resistere solamente un tempo contro un Monaco che si è dimostrato squadra più solida e più abituata a giocare a questi livelli. La Segafredo da "neopromossa" deve ancora trovare il giusto feeling con la competizione, ma il -17 stampato sul tabellone al termine della partita, deve lasciare intendere che i bianconeri se vogliono arrivare fra le prime otto devono diventare più squadra e non possono permettersi uomini chiave come Teodosic e Shengelia fuori dai giochi.

CRONACA

Pubblico delle grandi occasioni per la prima della Virtus Segafredo Bologna al PalaDozza. Di fianco al presidentissimo MassimoZanetti e all'Ad Luca Baraldi, il campione del tennis italiano Jannik Sinner. "Every game matters" recita lo slogan forgiato dall'Eurolega. Tradotto: ogni partita conta. E si nota sin dal primo minuto che, nonostante sia la prima partita del massimo torneo continentale, le squadre in campo si buttano sopra ogni pallone ed i giocatori sono pronti a sbucciarsi le ginocchia.

La Virtus comincia bene il primo quarto con il rientrante Jaiteh, bravo ad infialre dentro il canestro i primi 5 punti di marca virtussina (5-2). Monaco però in un amen si porta in vantaggio grazie alla combo formata da Mike James e Montiejunas (7-9). Entra Bako ed è subito un fattore per la Segafredo: il belga segna 4 punti consecuti e riporta la Vu sul +4 (16-12). I bianconeri buttano via tanti liberi (5 nel solo primo quarto) e non ne approfittano per provare a dare la prima spallata al match. Spallata che invece arriva dal Monaco a cavallo tra primo e secondo quarto, grazie ad un Mike James stellare (12 punti nel primo tempo). I ragazzi del principato continuano a martellare come se non ci fosse un domani e raggiungono il +9 (23-32). La Virtus è brava a limitare i danni, ricucendo fino al -6 (34-40).

Il secondo tempo si apre con una Virtus che parte a mille per provare a recuperare lo svantaggio, ma Mike James e Okobo rispondono colpo su colpo (41-49). La coppia James-Okobo pare inarrestabile, Monaco grazie ai suoi due funamboli si porta sul +12 (43-55) e per la Virtus, già a 13 minuti dal termine della gara pare tutto molto complicato. Le Vu Nere faticano tremendamente ad aprire la scatola biancorossa, le percentuali da tre sono troppo basse per sperare di poterla portare a casa. Monaco arriva prima su ogni pallone, Scariolo seduto in panchina si mette per un attimo le mani fra i capelli. A un minuto dall'ultimo mini intervallo Monaco vola sul +18 (45-63) con dedica del solito James (24 punti fino a quel momento) alla curva bianconera.

L'ultimo quarto si apre con 4 punti consecutivi firmati da Jordan Mickey che ridonano un po' di speranza (e fiato) al popolo bianconero (49-63). Du liberi di Bako riportano la Vu sul -12 (51-63). James segna un canestro impossibile per il nuovo +14 biancorosso. A tre minuti e mezzo dal termine Diallo mette la tripla del + 17 (55-72) e pare la fine. Lundberg però non ci sta, e con l'orgoglio, firma un pesonalissimo parziale di 5 punti, che riportano la Vu sul -12. A due minuti dalla sirena Mickey è artefice di un sanguinoso 0-2 ai liberi che sancisce la fine virtuale della gara. Monaco sbanca Bologna 83 a 66.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier, Mannion, Belinelli 2, Pajola 2, Bako 8, Jaiteh 9, Lundberg 14, Hackett 7, Mickey 11, Weems 2, Olejeye 11. All. Sergio Scariolo

Foto: Virtus Segafredo Bologna