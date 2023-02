Eurolega – La Virtus cade in casa col Barcellona 75 a 92

Una Virtus priva di due elementi fondamentali come Cordinier e Ojeleye viene sconfitta sul parquet amico dal Barcellona

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

Serata amara per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega. Nonostante il grande entusiasmo, la possibilità di entrare nella zona playoff ed i quasi nove mila spettatori presenti all'interno della Segafredo Arena, per gli uomini allenati da Sergio Scariolo la gara contro il Barcellona è durata solamente un quarto. Nella seconda frazione i catalani hanno messo a segno uno strepitoso parziale di 21 a 0 che di fatto ha indirizzato la partita verso le coste della Catalunya. Il secondo parzialone di 16-0 (sempre di marca blaugrana) in apertuta di secondo tempo, l'ha definitivamente chiusa. Da lì in poi non si è praticamente più giocato e la gara si è trascinata fino alla sirena finale, con la Virtus che ha provato a ricucire un minimo lo strappo (per i tifosi e per l'orgoglio) dopo essere stata sotto anche di 37 punti.

CRONACA

Partenza con le marce piuttosto basse per la Virtus. Dopo 6 minuti gioco la Segafredo mette a segno la miseria di 6 punti contro i 14 del Barcellona. Gli spagnoli sin dalle prime battute, grazie anche alle alte percentuali dall'arco (2 bombe di Mirotic e 1 di Laprovittola), provano a dar subito una prima spallata al match. Teodosic con un tripla prova a suonare la carica (9-14). Bako con 4 punti consecutivi è subito un fattore, così come Belinelli che in rovesciata volante trova il -3 (17-20). Jokubaitis spezza il parziale bianconero, Nnaji lo imita e chiude il quarto con i blaugrana sopra di 5 (17-20). Il secondo quarto si apre con un canestro più fallo di Lundebrg (20-22). La tripla di Mickey porta la Virtus ad un solo punto dal Barca dopo un lungo inseguimento (23-24). Da questo momento però in casa Segafredo si spegne completamente la luce . Blackout totale, buio pesto. Un clamoroso parziale di 21-0 porta i catalani sopra di 22 punti (25-47), vantaggio che fa spellare le mani a coach Jasikevicius. La Virtus accusa il colpo, la curva continua a sostenere i suoi beniamini per provare di scuotere l'ambiente che si è fatto gelido. Dopo tempo immemore un paio di canestri di Shengelia spezzano l'incantesimo, ma il primo tempo si chiude con il Barca sopra di 20 punti (27-47).

Il secondo tempo si apre nei peggiori dei modi. Il Barca continua a non sbagliare praticamente nulla dalla lunga distanza e con un altro parziale di 16-0 si porta sul +32 (28-60). Qualche fischio un po' dubbio da parte degli arbitri fa infuriare il pubblico. Teodosic all'ennesimo fallo subito non sanzionato si innervosisce e si becca un antisportivo. Scariolo saggiamente lo richiama in panchina e non lo rimetterà più in campo. La Virtus oltre a non segnare mai, fa addirittura fatica a tirare. Sul -36 (29-65) e dopo 5 minuti di gioco la Segafredo trova il primo canestro su azione. Il quarto si chiude con i catalani avanti di 35 (39-74). L'ultimo quarto è un lento trascinarsi di errori, orrori e sventatezze, dove comunque la Virtus con la sua second unit riesce a rosicchiare qualcosa alla formazione di Jasikevicius, giusto per non rendere il risutato troppo amaro per se stessa e per i tifosi presenti. La Virtus cade in casa 75 a 92.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 6, Belinelli 12, Pajola, Bako 8, Jaiteh 14, Lundberg 11, Shengelia 10, Hackett, Mickey 3, Weems 6, Teodosic 3, Abass. All. Sergio Scariolo

Barcellona: Sanli, Vesely 4, Martinez, Kalinic 9, Satoransky, Laprovittola 10, Abrines 16, Higgins 9, Tobey 7, Jokubaitis 13, Mirotic 17, Nnaji 4. All. Saras Jasikevicius

Foto: Virtus Segafredo Bologna