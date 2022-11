Eurolega – La Virtus batte Valencia 89 a 59

Per una volta, in questa Eurolega dove tutti battono tutti, la Virtus Segafredo Bologna non ha dovuto sudare le proverbiali sette comice per avere la meglio su un Valencia che si è presentato sotto le Due Torri forte delle sue quattro vittore nelle ultime cinque partite. La gara sin dalle prime battute è partita per il verso giusto per gli uomini di Scariolo, capaci dopo appena 3 minuti di volare a +8 (12-4), grazie ad una tripla di Lundberg ed un paio di bei canestri da parte di Ojeleye. La Virtus da quel momento ha cominciato a martellare come se non ci fosse un domani (Cordinier e Mickey su tutti), lasciando agli spagnoli solamente 8 punti totali alla fine del primo quarto (24-8).