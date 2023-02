Eurolega – La Virtus batte il Villeurbanne 77 a 64

Per i bianconeri una prova corale da 8 e mezzo in pagella, soprattutto per l'abnegazone mostrata nella fase difensiva e le scelte azzeccate in attacco. Da sottolineare la prova del capitano Marco Belinelli autore di 21 punti in 26 minuti. Per il Beli una prestazione d'altri tempi arrivata nel momento clou della stagione. Ora la gara alla Segafredo Arena contro il Barcellona si preannuncia di importanza capitale per provare ad agguantare l'ottavo posto in calssifica (e, nel frattempo, sperare di recuperare qualche infortunato). La Virtus batte il Villeurbanne 77 a 64.