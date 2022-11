Eurolega – Dove vedere Virtus-Valencia

Partita molto importante domani al Pala Dozza per la Virtus Bologna in Eurolega.

In Piazza Azzarita arriverà Valencia, battuta l'anno scorso in Eurocup ma quest'anno ancora più competitiva per il piano di sopra. I valenciani infatti sono davanti in classifica con quattro vinte e tre perse in settima posizione, mentre la Virtus insegue quattordicesima con tre vinte e quattro perse. Partita fondamentale per avvicinare la zona playoffs.