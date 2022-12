Eurolega – Dove vedere Virtus-Alba Berlino

Le coordinate per seguire la Virtus

E' già quasi una partita da dentro o fuori per la Virtus in Eurolega.

Reduce dalla batosta di Atene e dall'inopinata sconfitta interna in campionato contro Scafati, la V di Sergio Scariolo ha bisogno di una vittoria domani contro l'Alba Berlino per il tredicesimo turno di Eurolega. Le V nere inseguono la zona playoff e hanno un record di 4 vittorie e 8 sconfitte, a due partite di distanza dalle ottave. Serve assolutamente una vittoria contro i tedeschi.

Si gioca mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 con diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv. Live streaming anche su Eleven Sports.