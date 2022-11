Eurolega – Dove vedere in tv Panathinaikos-Virtus

Le coordinate per seguire la Virtus

Incontro fondamentale oggi all'Oaka di Atene per la Virtus Bologna di Sergio Scariolo .

I bianconeri affrontano infatti il Panathinaikos in una grande classica del basket recente europeo, ma stavolta in palio c'è la corsa ai playoffs che a fine stagione regolare premierà le prime otto. La Virtus è nona con 4 vittorie e 4 sconfitte e cerca di entrare in pianta stabile nelle otto, il Pana ha invece approcciato male l'Eurolega ed è ultimo con 2 vittorie e 6 sconfitte.