Eurolega – Dove vedere Bayern-Virtus

Altro match molto importante per la Virtus in ottica corsa ai playoffs di Eurolega.

Scontro diretto contro il Bayern Monaco di Trinchieri, battuto all'andata, che insegue in classifica ad una partita di distanza dai bianconeri. Giornata numero 21 con la banda di Scariolo che va a Monaco di Baviera con palla a due alle 20.45 con diretta su Sky Sport Uno, canale 201, in streaming su Sky Go e Now Tv. Disponibile anche lo streaming di Elevensports.