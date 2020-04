Eurolega – Bertomeu: “Vogliamo ripartire, ma non andare oltre luglio”

Intervenuto in videoconferenza, il CEO di ECA, Jordi Bertomeu, ha parlato della ripartenza di Eurolega ed Eurocup: “Vogliamo riprendere le nostre competizioni ma solo quando saremo in grado di garantire la salute di tutti al 100%, giocatori, allenatori e tutti coloro che sono coinvolti nelle partite. Stiamo lavorando su diverse opzioni per ripartire con l’Eurolega e l’EuroCup. Potremmo ripartire in un’unica sede, con una Final Eight in Eurolega al posto dei playoff e una Final Eight di Eurocup. Crediamo di non poter andare oltre fine luglio: siamo assolutamente contrari a riprendere le competizioni a settembre o ottobre. Decideremo entro fine maggio, anche se la timeline potrebbe cambiare perchè stiamo monitorando la situazione in parecchie nazioni. Se dovremo cancellare le competizioni lo faremo, non vogliamo che i nostri giocatori corrano il minimo rischio”.

