Eurolega – Alla Virtus non basta il cuore, vince l’Efes 80-85

di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Non è stata una semplice partita di basket, ma un inno allo sport e in generale alla pallacanestro del Vecchio Continente. Il duello del Paladozza tra i vincitori rispettivamente di Eurocup ed Eurolega dello scorso anno non delude le attese e regala 40' al cardiopalma, che alla fine vede trionfare l'Efes sulla Virtus per 80-85, grazie allo stellare duo Clyburn e Beaubois, con rispettivamente 21 e 19 punti. Per i bianconeri sugli scudi i tre acquisti estivi Lundberg (22 punti), Mickey (15 punti) e Ojeleye (15 punti).

Il livello di gioco espresso dalle due squadre nel primo tempo è altissimo, regalando al pubblico una partita dinamica e divertente. La manovra della Virtus è corale e tutti i giocatori a turno si mettono in mostra, in particolare Lundberg, molto prolifico in avvicinamento a canestro. I Campioni d'Europa dell'Efes invece si affidano a turno alle loro stelle, con Clyburn e Beaubois che chiudono la prima metà di gara con rispettivamente 12 e 9 punti. A metà incontro il punteggio dice 34-40 in favore dei turchi.

Nella ripresa la squadra di Ataman alza l'asticella in attacco e la Virtus fa non poca fatica a restare a contatto. L'ex di serata Mbaye si scatena segnando ben 9 punti, mentre Clyburn resta un rebus irrisolvibile per la squadra di Scariolo. È solo grazie ai canestri allo scadere di quarto che la Vu Nera riesce a contenere il divario sul -10 alla fine del terzo quarto.

Nell'ultimo periodo la Virtus tenta un ultimo assalto. L'asse Teodosic-Ojeleye lancia il parziale che riporta i bianconeri a -5 a cinque minuti dal termine. A fermare il parziale virtussino ci pensa la terna arbitrale con un fallo in attacco molto dubbio fischiato ai danni di Teodosic. Una chiamata che scatena l'ira del serbo verso i direttori di gara, portando ad un'espulsione per doppio fallo tecnico. Orfana del suo leader carismatico, Bologna però non fa un passo indietro, arrivando fino ad una sola lunghezza di distanza. I bianconeri si arrendono solo nel finale punto a punto, dove a far la differenza è una tripla ancora di Clyburn, MVP indiscusso del match, e la freddezza dei turchi ai liberi.

Il Paladozza saluta dunque l'Eurolega con una sconfitta di misura contro la squadra probabilmente più forte della competizione. Ora la testa della squadra di Scariolo passa al campionato, per quella che sarà l'ultima partita nel vecchio impianto di Piazza Azzarita, dove affronterà la Brindisi di FrankVittucci.

Virtus Segafredo Bologna-Anadolou Efes Istanbul: 80-85 (18-19; 34-40; 53-63; 80-85)

Virtus: Cordinier 5, Mannion NE, Belinelli NE, Pajola 5, Bako 1, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6. All. Sergio Scariolo.

Anadolou Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Ilyasoglu NE, Clyburn 21, Taylor, Pleiss 9, Micic 12, Mbaye 11, Polonara 2, Zizic 3, Dunston. All. Ergin Ataman.