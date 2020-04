Eurolega, 4 opzioni per chiudere la stagione arrivando fino a metà luglio

Intervistato da El Pais, Ed Scott, direttore delle operazioni di EuroLeague Basketball, ha illustrato alcune opzioni possibili per chiudere l’annata in corso. La stagione potrebbe arrivare a proseguire fino a luglio. La prima opzione è completare la stagione rispettando l’attuale calendario. Le squadre giocherebbero nei loro palazzi e con lo stesso programma già stilato, se ci sarà tempo a sufficienza. La seconda ipotesi invece è un ulteriore accorpamento degli incontri, con un numero maggiore di doppi turni.

Più particolare invece la terza opzione. Si prevede infatti che tutte le 18 squadre giochino nella stessa città in uno o due palazzetti massimo. Le città indicate come papabili al momento sono Istanbul, Mosca e Atene. In ultima ipotesi, Scott ipotizza un cambiamento nel format del campionato per permettere una conclusione più rapida.