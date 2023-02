Eurolega – Dove vedere Virtus-Barcellona

La Virtus di Sergio Scariolo, ad una sola partita di distanza dalla zona playoff, affronta il Barcellona secondo in classifica, peraltro già sconfitto all'andata in trasferta. Palla a due alle ore 20.30 con diretta su Sky Sport Uno, canale 201, in streaming su Sky Go, Now Tv. Streaming disponibile anche su Eleven Sports.