Eurocup – Vittoria thriller all’overtime, Virtus prima nel girone

Che non sarebbe stata una trasferta facile, alla vigilia non c’erano dubbi, ma nessuno si sarebbe aspettato una partita di questa portata. La Virtus vince la quindicesima partita su quindici in Eurocup, battendo il Cedevita Olimpija Lubljana in Slovenia. Un vero ottovolante di emozioni per una partita che dopo 15 minuti sembrava ampiamente in mano alla Vu Nera, sopra di 13. Da lì però buio totale.

La squadra di Djordjevic fatica in attacco e subisce tanto in difesa e gli sloveni passano avanti a fine primo tempo. Nella ripresa non cambia la musica. I padroni di casa non allungano, ma la Virtus è pigra e non attacca la partita, accontentandosi di restare semplicemente a contatto.

Nell’ultimo quarto i bolognesi vanno ad un passo dal baratro: massimo svantaggio sul -9 a 3′ dalla fine. La rimonta al fotofinish è affidata a Teodosic, fin lì in ombra. Il serbo grazie ad un paio di ottime difese e attacchi, riporta la Virtus a 3 lunghezze negli ultimi 30”. Il colpo del pareggio è affidato a Belinelli che trafigge la retina slovena da tre a due secondi dalla sirena finale.

Nell’overtime è un assolo virtussino. Lubiana è scossa e non riesce a reagire a Bologna che chiude il match sul +10 in un supplementare a tinte esclusivamente bianconere. Il 98-108 finale regala alla Vu Nera il primo posto nel girone e il fattore casa nei quarti di finale. Migliore in campo Kyle Weems, il gregario perfetto, specialmente in una squadra che dispone di tanto talento sugli esterni come i bianconeri. Ora testa al big match di campionato contro Venezia, in programma per sabato alla Segafredo Arena.

Cedevita Olimpija Lubljana – Virtus Segafredo Bologna: 98-108 (22-23; 40-39; 62-56; 91-91; 98-108)

Olimpija Lubljana: Radovic NE; Perry 15; Hopkins 4; Duscak NE; Muric 18; Blazic 29; Brown 2; Hodzic 2; Jones 11; Scuka NE; Dimec 1; Rupnick 16. All. Jurica Golemac.

Virtus: Tessitori 6; Abass 3; Pajola 3; Alibegovic 11; Markovic 3; Ricci 8; Adams; Belinelli 16; Hunter 14; Weems 25; Teodosic 14; Gamble 5. All. Aleksander Djordjevic.