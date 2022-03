Eurocup – La Virtus perde dal Cedevita Olimpija Lubiana 86 a 74

Bruttissima sconfitta casalinga per la Virtus in Eurocup nel giorno dell'esordio di Shengelia

Nel giorno dell'esordio di Shengelia, e del rientro in squadra di Alessandro Pajola, la VirtusSegafredo Bologna cede in casa contro il Cedevita Olimpija Lubiana di un immenso Jaka Blazic ed un ispiratissimo Jacob Pullen. Per le Vu Nere assente Hervey, oltre a Belinelli e Sergio Scariolo.

CRONACA

Polveri bagnatissime in avvio per la Virtus che parte con uno zero su quattro dall'arco, bravo Weems con 6 punti consecutivi a mantenere il punteggio in equilibrio dopo che Lubiana aveva trovato tre canestri facili da sotto (6-6). La Virtus in attacco fa ancora fatica e gli sloveni a metà del primo quarto provano una mini fuga grazie alle triple di Pullen (9-17). Entra Shengelia, al suo esordio in maglia bianconera, e la Virtus ritorna fluida in attacco: il georgiano non ci pensa due volte e al primo pallone spara una tripla che va a segno. I bianconeri si riavvicinano (21-24), ma l'Olimpija continua a martellare da tre. Il quarto si chiude con gli sloveni avanti di 7 (24-31) capaci di segnare la "bellezza" di 31 punti in 10 minuti. La seconda frazione si apre con l'Olimpija che allunga fino al +11 (26-37). Lubiana è brava a crearsi tante seconde chance grazie ai rimbalzi in attacco catturati dai suoi lunghi. A metà del quarto gli arancio-verdi toccano un clamoroso +15: Diana è costretto a chimare minuto. Shengelia rompe il diguno bianconero con un canestro dalla media. Teodosic lo segue e la Virtus torna il linea di galleggiamento a -10 (37-47). Il primo tempo si chiude con un'altra tripla di Shengelia e un appoggio da sotto di Jaiteh che riducono lo svantaggio a -7 (44-51).

Nel secondo tempo Lubiana trova un nuovo protagonista in Edo Muric che spara due triple consecutive e riporta i suoi a + 11 (50-61). Sampson trova dalla spazzatura un gioco da tre punti e Cordinier spara dall'arco per il -7. Tripla di tabella a fil di sirena per il Cedevita che chiude avanti di 10 (58-68). All'inizio dell'ultimo quarto la Vu ci prova ricucendo fino al -8 (60-68), ma Blazic ha altri pensieri per la testa e riponde ad ogni tentativo bianconero a suon di triple, riportando i suoi nuovamente a +15 (64 a 79). Pajola infila la tripla della speranza bianconera e poi esce per falli. Milos sbaglia un appoggio da solo e si capisce che non è serata. Mannion mette i primi punti della sua gara a un minuto dalla fine. Hackett fermo a zero, con un orribile 0/8 sulle spalle. Due triple bianconere a babbo morto fanno aumentare i rimpianti per una sconfitta che fa malissimo sia per il morale che per la classifica del girone di Eurocup.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 6, Teodosic 9, Shengelia 14, Hackett 0, Weems 11, Jaiteh 11, Sampson 9, Cordinier 5, Mannion 0, Ruzzier, Alibegovic 3, Tessitori 3. All. Andrea Diana

