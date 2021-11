Eurocup – La Virtus perde contro Buducnost 86 a 82

Prima sconfitta in Eurocup per gli uomini di Sergio Scariolo

Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio di 11 punti (48-37), la Virtus Segafredo Bologna nel secondo tempo non è riuscita a replicare l'energia messa in campo nelle prime due frazioni, andando poi a subire nel finale di partita la reazione veemente dei padroni di casa.

Sconfitta che brucia soprattutto per come si era messa la gara sin dall'inizio: +13 massimo vantaggio bianconero (contro una squadra di ottimo profilo). Nel secondo tempo, come già detto, i montenegrini grazie a Popovic e la combo Cobbs-Reed, hanno alzato la pressione in difesa e trovato le chiavi giuste in attacco. Per la Virtus (alla terza sconfitta in 4 partite) è tempo di fare quadrato. Mentre il Buducnost (imbattuto), grazie alla sconfitta dell'Union Olimpia a Bursa, si ritrova in vetta alla classifica.