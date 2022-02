Eurocup – La Virtus perde a Valencia 83 a 77

Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Sergio Scariolo in Eurocup

Dopo un primo quarto dominato dalla formazione spagnola (arrivata fino a +11), la Virtus nella seconda frazione ha innalzato il livello della difesa riuscendo a fil di sirena a portarsi fino al -2 (40 a 38) grazie ad una bomba di Kyle Weems. La svolta bolognese pareva essere arrivata nel terzo quarto, quando i bianconeri grazie ad una grande prova corale, sono riusciti a segnare 25 punti, chiudendo successivamente la frazione con 11 punti di vantaggio. Nell'ultimo quarto Valencia ha messo più energia e ha alzato il livello sia in attacco che in difesa, portandosi nuovamente in vantaggio a due minuti dalla fine della gara e facendo segnare alla Vu Nera solamente 9 punti. Negli ultimi secondi Valencia, infallibile dalla lunetta, l'ha portata a casa. Per la Virtus un grande rammarico da cancellare al più presto, visto che il cammino europeo è ancora lungo.