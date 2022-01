Eurocup – La Virtus perde a Ulm 84 a 68

Sconfitta pesante per le Vu Nere a Ulm

In Germania la Virtus Segafredo Bologna non riesce a replicare l'importante vittoria arrivata in campionato a Brindisi appena 48 ore fa. I bianconeri allenati da coach Sergio Scariolo sono incappati in una giornata stortissima al tiro (Ruzzier zero punti, Pajola zero punti, Cordinier e Sampson appena 2 punti a testa). I soli 2 punti segnati nei primi 5 minuti del primo quarto, si sono rivelati un indicativo campanello d'allarme per il complicato prosieguo della partita. Le Vu Nere sono sempre state sotto di una decina punti, senza mai veramente impensierire i tedeschi che hanno meritato la vittoria e letteralmente dilagato nel finale, andando a ribaltare pure la differenza canestri. Quarta sconfitta dunque per la Virtus in Europa. I bianconeri devono ricominciare subito a vincere per non perdere ulteriore contatto dalle prime posizioni del girone di Eurocup.