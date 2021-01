Eurocup – La Virtus non sbaglia la prima delle Top 16, Olimpija Lubiana ko

Altra partita di Eurocup, altra vittoria per la Virtus. Non si arresta la marcia dei bianconeri in Europa che anche alla prima giornata di Top 16, centrano il successo. Un risultato di autorità contro quella che sulla carta dovrebbe essere la rivale principale del girone. Il match contro gli sloveni non è dei più semplici. Gli ospiti partono aggressivi in difesa e mettono in difficoltà una Vu Nera tesa e fuori ritmo. In attacco Jaka Blazic dimostra tutte le sue qualità. Ma dopo un primo quarto poco esaltante per i bolognesi, chiuso sull’11-18 per il Cedevita, ecco la tempesta perfetta chiamata Marco Belinelli.

L’impatto sulla partita del Campione NBA 2014 è spaventoso: 17 punti nel solo primo tempo, di cui 14 nel secondo quarto. Un vero bombardamento a tappeto della retina slovena che permetta ai bianconeri di portarsi sul +12 a metà partita. Nel secondo tempo la Virtus è padrona del campo e cerca a più riprese la fuga, senza mai riuscire nello strappo decisivo. La partita si chiude quindi sul 90-76 finale, con i bianconeri che centrano il dodicesimo successo internazionale consecutivo, facendo 11/11 in questa stagione di Eurocup. Migliore in campo Belinelli che cambia la partita giocando da vero fenomeno. Nuovo career high di punti per il ragazzo di San Giovanni In Persiceto nelle partite in Europa, con 25 punti a referto.

Virtus Segafredo Bologna – Cedevita Olimpija Ljubljana: 90-76 (11-18; 46-34; 60-49; 90-76)

Virtus: Abass; Alibegovic; Markovic 6; Ricci 3; Adams 6; Galli NE; Belinelli 25; Hunter 22; Weems 13; Teodosic 13; Gamble 2. All. Aleksander Djordjevic.

Olimpija Ljubljiana: Radovic NE; Perry 22; Hopkins 10; Duscak NE; Muric 6; Blazic 25; Brown 4; Hodzic 3; Jones 1; Scuka NE; Dimac 4; Rupnik 1. All. Jurica Golemic.