Eurocup – La Virtus non sbaglia, Bourg ko 83-62

La Virtus non sbaglia e vince senza sofferenze il match contro i francesi del JL Bourg en Bresse. Una partita mai in discussione che i bolognesi controllano fin dalla palla a due. Djordjevic sceglie un quintetto inedito per avviare l’incontro e la scelta paga. Le giocate di Abass e Markovic regalano il primo allungo che sostanzialmente chiude i conti dopo appena 5′ di gioco. Nel secondo quarto non cambia la musica. Il divario tecnico tra le squadre è incolmabile dalla formazione di Vucevic. Apprezzabile comunque il coraggio dei transalpini che non escono mai dalla partita.

Nel terzo quarto le Vu Nere aggrediscono ancora gli ospiti, puntando a quel +24 che annullerebbe la differenza canestri con i russi dell’Unics Kazan. Nella prima metà del terzo periodo il risultato sembra alla portata, con Bologna che tocca anche il +25. Poi blackout della Virtus, i francesi reagiscono e infilano un parziale che li rimette in partita, arrivando fino al -9. Nell’ultima frazione di gioco per qualche istante si ha la sensazione che il risultato sia in bilico. L’attacco bianconero si mette in ritmo con colpevole ritardo, ma quando rientra in partita chiude definitivamente il match. Sono così 16/16 per la Vu in Eurocup che per evitare di affrontare l’eventuale semifinale con Kazan senza il vantaggio del fattore campo, dovrà sperare in una sconfitta di quest’ultima nel match di domani contro Gran Canaria. Ai quarti invece per Bologna ci sarà la difficile sfida contro la Joventut di Badalona, guidata dagli ex Barcellona Tomic e Ribas.

Virtus Segafredo Bologna – JL Bourg en Bresse: 83-62 (25-12; 48-29; 62-51; 83-62)

Virtus: Tessitori 2; Abass 12; Pajola; Alibegovic 12; Markovic 8; Ricci 2; Adams 12; Belinelli 9; Hunter 2; Weems 7; Teodosic 2; Gamble 15. All. Aleksander Djordjevic.

JL Bourg: Benitez 2; Courby 5; Wright; Asceric NE; Pelos 8; Peacock 3; Scrubb 14; Omic 10; Vucevic 3; Andjusic 17. All. Savo Vucevic.