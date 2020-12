Eurocup – La Virtus mantiene la propria imbattibilità, Anversa ko 92-73

La Virtus continua la propria stagione perfetta in Eurocup. Anversa si piega alla Vu Nera, nonostante l’ampio riposo concesso ai titolari da Sale Djordjevic. La partita segue lo stesso copione dell’andata con i bianconeri che prendono le redini dell’incontro fin dai primi istanti e le conservano fino al termine. La sfida rimane in bilico solo nel primo quarto, dove grazie ai tiri da tre punti, i belgi restano aggrappati all’incontro.

Nel secondo quarto la squadra bolognese prende il largo e allunga fino al +19 di fine primo tempo. Anversa tenta a più riprese la rimonta ma non mette mai in difficoltà la Vu, che riesce ogni volta a mantenersi a distanza. La partita si trascina fino alla sirena finale senza particolari squilli con la formazione di Djordjevic che centra il nono successo in nove partite in Eurocup. Ottimo incontro per Abass e Alibegovic che sfruttano molto bene l’occasione concessa loro dal coach serbo della Virtus. Domenica i bianconeri sfideranno Treviso in cerca della prima vittoria in casa in campionato dopo quattro sconfitte consecutive.

Virtus Segafredo Bologna – Telenet Antwerp Giants: 92-73 (26-21; 57-38; 73-59; 92-73)

Virtus: Tessitori 8; Deri; Abass 11; Alibegovic 16; Markovic 5; Ricci 9; Adams 11; Galli; Hunter 7; Weems 14; Teodosic 3; Gamble 8. All. Aleksander Djordjevic.

Antwerp: Branch 7; Jenkins 6; Van Den Eynde 2; De Ridder T.; Bleijenbergh 14; De Ridder N.; Kesteloot 13; Dudzinski 12; Faye 14; Donkor 5. All. Cristophe Beghin.