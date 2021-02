Eurocup – La Virtus fa 14 in Eurocup e si qualifica ai quarti di finale

Grande vittoria della Virtus che certifica con due giornate di anticipo la propria qualificazione ai quarti di finale. Successo maturato sul parquet di Podgorica contro un Buducnost aggressivo ed efficace in attacco. La partita parte su ritmi alti, che verranno mantenuti per tutti i 40 minuti. Le difese sono pressoché inutili e nella prima frazione a farla da padrone sono gli attacchi. I padroni di casa chiudono avanti il primo quarto grazie ad una maggiore precisione al tiro da tre. Nel secondo quarto i montenegrini mettono pressione alla Virtus, allungando fino al +6. Ma dal massimo vantaggio Buducnost arriva la risposta di Teodosic e compagni. A guidare la riscossa è proprio Milos che trascina la squadra con bombe e passaggi vincenti.

Nella ripresa sale in cattedra la difesa bolognese che nega canestri facili ai padroni di casa. Cobbs aiuta Podgorica a restare a galla, ma il vantaggio bianconero a fine terzo quarto recita +12. Nell’ultimo quarto la Virtus sembra poter prendere il largo da un momento all’altro, senza riuscirci. Il tabellino a fine partita recita 89-99 in favore della Vu, trascinata dal super duo serbo: Teodosic e Markovic. Unico punto negativo dell’incontro è il possibile infortunio riscontrato da Belinelli. L’asso di San Giovanni in Persiceto è infatti uscito a metà secondo quarto toccandosi l’adduttore destro, senza più rientrare.

Buducnost Voli Podgorica – Virtus Segafredo Bologna: 89-99 (25-23; 47-53; 65-77; 89-99)

Buducnost: Cobbs 17; Ivanovic 14; Ejim 16; Sehovic 5; Nikolic D. 8; Apic NE; Mitrovic; Della Valle; Nikolic Z. 4; Popovic NE; Reed 16; Zugic 9. All. Dejan Milojevic.

Virtus: Tessitori 6; Deri NE; Abass 9; Alibegovic 8; Markovic 7; Ricci 4; Adams 7; Belinelli 2; Hunter 6; Weems 14; Teodosic 26; Gamble 10. All. Aleksander Djordjevic.