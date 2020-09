Eurocup – La Virtus debutta con una vittoria in Lituania

Si apre con una vittoria la stagione regolare di Eurocup per la Virtus, che riesce a sconfiggere i lituani del Lietkabelis con un convincente 61-76. Il risultato è maturato al termine di una partita dove i bianconeri hanno messo in campo una grande prestazione corale, con tanti meriti difensivi, più che offensivi. Successo doppiamente importante, vista la pesante assenza di Teodosic tra le Vu Nere.

La partita parte su ritmi alti, con i padroni di casa del Lietkabelis a prendere il primo vantaggio. Per tutto il primo quarto e buona parte del secondo, i lituani riescono a gestire il risultato, mantenendo sempre uno-due possessi di margine. Solo nel finale di primo tempo, la Virtus riesce prima ad accorciare il risultato e poi a sorpassare gli avversari. Nel terzo quarto la squadra di Djordjevic si esibisce in un clinic difensivo, limitando i baltici ad appena 3 punti in tutto il periodo, prendendo poi il largo nel risultato. Nel quarto quarto i bianconeri controllano il risultato, portando così a casa la prima vittoria della Regular Season di Eurocup.

Lietkabelis Panevezys – Virtus Segafredo Bologna: 61-76 (24-19; 35-36; 38-53; 61-76)

Lietkabelis: Vinales 20; Normantas 10; Maric 8; Vaiciunas NE; Lipkevicius 2; Poska NE; Maldunas 5; Venskus 8; Barnies 3; Masiulis 4; Valinskas; Gintvainis 1. All. Nenad Canak.

Virtus: Tessitori 9; Deri NE; Abass 19; Pajola; Alibegovic 11; Markovic 1; Ricci 12; Adams 8; Hunter 5; Weems 11; Nikolic; Gamble. All. Aleksandar Djordjevic.