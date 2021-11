Eurocup – La Virtus batte Venezia 90 a 84

La Virtus torna alla vittoria in Eurocup

La Segafredo chiude il primo quarto in vantaggio di 9 (24-15), grazie ad una distribuzione dei punti da parte di tutti i giocatori utilizzati da coach Sergio Scariolo, con un Isaia Cordinier in evidenza ed una tripla del redivivo Ty-Shon Alexander. Nella seconda frazione Venezia dopo due minuti di gioco dimezza lo svantaggio (24-20) obbligando Don Sergio a chiamare timeout. La Virtus si aggrappa dunque a Cordinier che, grazie alla sua atleticità, riesce a tenere su la baracca (dopo il festival degli errori andato in scena al minuto 14) e a mantenere i bianconeri con un vantaggio di appena 3 punti (27-24). Raggiunto il vantaggio dai lagunari (27-29), la partita si fa spigolosa e strabordante di interruzzioni. Il rientro in campo di Teodosic (tenuto in panchina per 10 minuti) fa respirare la Virtus che ritrova il vantaggio (31-29). Due falli di Daye (antisportivo+fallo) nella stessa azione procurano a Bologna 4 tiri dalla lunetta che Milos puntualmente trasforma. Grazie al possesso palla bianconero, non contento, il serbo spara pure una tripla: 7 punti in 10 secondi per il mago di Valjevo. Altri 3 tiri liberi di Teodosic chiudono il primo tempo con la Segafredo in vantaggio di 8 punti (45-37): da segnalare per Venezia i 10 punti di Michele Vitali.