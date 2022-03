Eurocup – La Virtus batte Venezia 83 a 72

Vittoria importantissima della Virtus a Venezia

Come da buona tradizione bianconera (per quanto concerne questa stagione) dopo una manciata di secondi dall'inizio del match contro la Reyer Venezia, Marco Belinelli esce per infortunio (per lui da valutare l'entità dell'infortunio). E dunque, dopo Alessandro Pajola, la Virtus Segafredo Bologna al Taliercio ha dovuto fare a meno di uomini chiave nel quattordicesimo turno di Eurocup.