Eurocup – La Virtus batte Valencia 83 a 73

La Virtus conquista la finale di Eurocup

Inizio di secondo tempo da incubo per la Virtus: Valencia con un parziale di 5-0 si riporta in un Amen sul -7 (42-50) e fa rientrare in partita il pubblico. Ci pensa però Milos Teodosic, con la sua classe immensa, a rimettere a posto le cose grazie a una tripla dal quoziente di difficoltà (emotivo) elevatissimo (42-53). Valencia però non molla e risponde colpo su colpo alle Vu Nere riportandosi caparbiamente sul -5 (53-58). In un momento della gara in cui si stava segnando poco, Marco Belinelli, subentrato a Milos, trova due punti preziosissimi per il nuovo +7 bianconero (53-60). Continuano le difficoltà in attacco per i bianconeri che chiudono il terzo quarto in vantaggio di 5 punti (57-62), segnando solamente 12 punti. L'ultimo quarto inizia con un tecnico fischiato alla panchina della Virtus, con il conseguente libero per i padroni di casa che si portano sul -4 (58-62). Cordinier prova a smuovere i suoi con un canestro in entrata. Ma Valencia infila una tripla pesantissima per il -3 (61-64). Schiacciata imperiale di Marco Belinelli (autore di 14 punti) per il nuovo +5 bianconero (63-68). Gioco da tre punti firmato da Sampson (63-71). Bomba di Hackett per il nuovo +11 (63-74). La Virtus torna a girare come un orologio in attacco. Sampson è un fattore: l'ex Indiana stampa una schiacciata (assist sublime di Shengelia) per il +12 (67-79) a un minuto e mezzo dal termine. Valencia non la mette più, e la Virtus grazie ad un prestazione eccelsa si porta a casa la finale di Eurocup che si giocherà a Bologna. La Virtus batte Valencia 83 a 73.