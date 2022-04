Eurocup – La Virtus batte Ratiopharm Ulm 83 a 77

La Virtus vola in semifinale di Eurocup

Fino a metà del primo quarto le squadre rimangono costantemente appaiate con la Virtus avanti di un solo punto (12-11). Gli uomini allenati da Sergio Scariolo si stringono in difesa, e grazie ad una energia straordinaria sia in attacco che sotto canestro riescono a dare la prima spallata al match portandosi sul +7 (20-13). La partita per le Vu Nere pare trascorrere liscia. A inizio secondo quarto un sottomano di Belinelli porta i bianconeri a +10 (27-17). Da quel momento in poi, Ulm piazza un clamoroso parziale di 12 a 2, portandosi in vantaggio sul punteggio di 31-32. Bologna in avanti non è più fluida come nei primi minuti. Solamente un Jaiteh sontuoso (15 punti per lui nel primo tempo) riesce a mantenere la barra dritta. Ma Ulm , dopo l'exploit di Badalona, anche quest'oggi sotto le Due Torri pare essere in piena fiducia. Con tre bombe consecutive ( Klepeisz in giornata di grazia) i tedeschi volano sul +4 (36-40). I liberi di Teodosic e Hackett alla fine del tempo riportano la Segafredo in parità (43-43). A fil di sirena Christon porta i suoi sul +2. All'intervallo Ulm comanda 45-43.

Nella ripresa la Virtus parte bene ritrovando un vantaggio di 3 lunghezze grazie ad un tripla di Shengelia e un appoggio di Jaiteh (48-45). Ma come dicevamo poc'anzi, Ulm è in giornata, e nel giro di pochi minuti ritrova un vantaggio importante (56-60) nonostante la tensione si tagli con il coltello. Ma la Virtus è brava a non perdere la testa e con 2 giochi da 3 punti firmati da un ottimo Jakarr Sampson impatta sul 62 pari. Il quarto si chiude con le Vu Nere in vantaggio 67-62, con Hackett che la mette al fotofinish dopo un recupero clamoroso a 2 secondi dalla sirena. L'ultimo quarto si apre con un schiacciata clamorosa di Cordinier che porta la Vu sul +7 (69-62). Ulm (lo abbiamo già detto?) come si sà, è in serata, con un'altra serie di tre bombe consecutive in un Amen rigira la gara a suo favore (71-72). Bologna da tre non la mette mai (alla fine sarà 2 su 24 con l'8 per cento totale....), mentre i tedeschi continuano a far grandinare triple dentro al PalaDozza (73-77). Jaiteh risale in cattedra e tra appoggi e schiacciate mantiene la Vu in parità (77-77). Ultimi due minuti da cardipalma, fra palle perse e una stoppata al limite del fantascientifico da parte di Weems. Jaiteh trova il +2 (79-77) a un minuto dalla fine. Ulm sbaglia la tripla. Ancora un clamoroso Jaiteh dalla spazzatura per il + 4 bianconero (81-77) a 40 secondi dal termine. Due tiri liberi di Hackett chiudono la pratica (83-77). La Virtus vola in semifinale di Eurocup dopo una partita durissima. Le sorprese in Eurocup (soprattutto con la nuova formula adottata) non finisco mai: Andorra ha eliminato in trasferta la prima della classe del girone B Gran Canaria (77-79).