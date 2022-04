Eurocup – La Virtus batte il Lietkabelis 75 a 67

La Virtus supera il turno di Eurocup

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

Partita durissima qualla andata in scena alla Segafredo Arena. Gara da playoff senza un domani, dove i bianconeri hanno dovuto dare fondo a tutte le proprie risorse ed energie per avere la meglio su un Lietkabelis mai domo, autore di un complessivo 45 per cento dall'arco. Per le Vu Nere un monumentale Jaiteh capace di mettere 20 punti a referto.

CRONACA

La gara si apre con i lituani che la imbucano subito da tre. Segue uno spettacolare alley oop firmato dal duo Teodosic-Shengelia per il 2 a 3. Nei minuti successivi la Virtus fatica in attacco e il Lietkabelis scappa sul punteggio di 2-8. Da quel momento le Vu Nere stringono le maglie della difesa e ingranano in avanti andando a firmare un clamoroso parziale (14-0) con protagonista assoluto Kyle Weems, autore di una tripla e un gioco da tre punti (16-8). I lituani tirano solamente dall'arco, e finchè la palla va dentro al canestro rimangono in linea di galleggiamento. Entra Sampson ed è subito un fattore andando a segnare il +7 (18-11). A un secondo dalla sirena i lituani trovano il jolly grazie ad una bomba da metà campo e il quarto si chiude con la Vu in vantaggio 18 a 14. Nella seconda frazione Sampson continua ad essere un fattore importante: l'ex Pacers mette a referto altri 7 punti. La Vu arriva fino al +10 (30-20) e pare dare una spallata corposa al match nonostante butti al vento liberi sanguinosi con Mannion (0-2) e Hackett (0-2). Il Lietkabelis continua il suo tiro al bersaglio dall'arco grazie al quale riesce a ricucire fino al -2 (30-28). La partita inizia a farsi tesa. Per la Virtus il canestro si fa piccolo. I lituani arrivano fino al -1 (31-30), ma l'orgoglio dei campioni Vu salta fuori nel momento del bisogno: Weems da sotto e una bomba di Teo da 8 metri chiudono il primo tempo con la Segafredo avanti di 5 (39-34).

Nella ripresa la Virtus parte fortissimo: parziale di 9-0 (48-34) con uno Jaiteh monumentale autore di 6 punti consecutivi, dominatore assoluto dell'area. Sul +14 la Segafredo parrebbe scappare di nuovo, ma i lituani con il solito tiro dall'arco riescono a rimanere sotto le 10 lunghezze di svantaggio, per poi piazzare un parziale di 8-0 arrivando fino a -5 (50-45). La Virtus in attacco si spegne. Il Lietkabelis si arrampica fino al -2 (52-50). Hervey rompe il lungo digiuno bianconero andando a siglare un importante gioco da tre punti (55-50). Il quarto si chiude con la Vu avanti 56 a 52, con solo il 18 per cento da tre contro il 48 avversario. L'ultimo quarto si apre manco a dirlo con una tripla lituana (56-55). Belinelli non ci sta e segna 4 punti consecutivi (60-55). La Segafredo da 3 non la mette mai (3-17) e il Lietkabelis ne approfitta per rimanere a contatto. Jaiteh continua a martellare da sotto. Weems (finalmente) con un tripla fa esplodere Segafredo Arena e la Virtus ritrova un vantaggio di 9 punti (68-59). I lituani ci provano fino alla fine ma la Virtus la chiude (e passa il turno) sul punteggio di 75 a 67 . Appuntamento fra una settimana sempre alla Segafredo Arena per la sfida dei quarti di finale contro Ulm che ha eliminato a sorpresa Badalona nella giornata di ieri. Ma le sorprese non sono finite: il Bursaspor ha eliminato il Partizan (a Belgrado) dopo un tempo supplementare.

TABELLINO

VIRTUS: Tessitori, Mannion, Pajola, Belinelli 8, Weems 13, Teodosic 5, Alibegovic, Hackett 6, Shengelia 7, Hervey 5, Sampson 11, Jaiteh 20. All. Sergio Scariolo

Foto: Virtus Segafredo Bologna