Eurocup – La Virtus batte il Cedevita Olimpia Lubiana 104 a 101

La Virtus sbanca Lubiana e si porta a quota 4 vittorie in Eurocup

Il secondo tempo si apre come il finale del primo: con gli sloveni che imbucano due triple nelle prime due azioni, che portano il Cedevita per la prima volta in vantaggio (59 a 56). I verdi continuano a martellare dall'arco, ma la coppia Jaiteh-Teodosic risponde colpo su colpo riuscendo a mantenere la Virtus in linea di galleggiamento. Bologna tira col 50 per cento ai liberi, mentre gli sloveni continuano la loro sinfonia grazie ad un irreale 15 su 25 da 3 (60 per cento). Anche Belinelli si iscrive al club con due triple. La schiacciata a fil di sirena di Weems porta la Virtus a impattare il Cedevita a quota 82. L'ultimo quarto si apre con le squadre che abbassano i ritmi, le difese si stringono e si segna di meno. Una rubata e una tripla di Alexander portano Bologna a +6 (85-91). Il Cedevita non molla e si riporta sotto a -2. Un tripla pazzesca di Belinelli riporta Bologna a +5 (89-94). Magia di Teodosic a due minuti dalla fine (92-96). Tripla più fallo di Weems (92-100), i bianconeri sembrano scappare. A Lubiana non entrano più le bombe e la Virtus vince 104 a 101 con qualche patema di troppo nel finale.