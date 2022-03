Eurocup – La Virtus batte Gran Canaria 70 a 68

Prova di forza da parte delle Virtus Bologna contro la capolista Gran Canaria

Redazione TuttoBolognaWeb

di Federico Massari

Alla Segafredo Arena (davanti a un bel pubblico) è andata in scena la diciassettesima giornata di Eurocup. A far visita alla Virtus Segafredo Bologna la capolista del girone B Gran Canaria, a caccia di due punti fondamentali per provare a mantere ben saldo il primo posto nel girone. Per i bianconeri assente Milos Teodosic, oltre a Marco Belinelli e i lungodegenti Abass e Udoh.

CRONACA

Partenza sprint per gli uomini di Sergio Scariolo che grazie al duo ex Cska Shengelia/Hackett e un canestro da sotto di KyleWeems si portano sin dalle prime battute sul 6 a 0. La pressione difensiva di Bologna è impressionante. Gran Canaria fa letteralmente fatica ad arrivare al tiro. La tripla di Hackett che porta i bianconeri sul 9 a 2 fa esplodere la Segafredo Arena. Sul punteggio di 11 a 2 coach Fisac vuole vederci meglio e chiama minuto. La musica però non cambia: dopo 5 minuti gli spagnoli sono ancora fermi a 2 mentre le Vu Nere allungano fino al +11 (13-2). Due insoliti palloni persi da parte di Pajola fanno rientrare Gran Canaria in partita (15-10). Brava però la Virtus a replicare subito con Hervey e lo stesso Pajola. Il quarto si chiude sul puteggio di 21 a 14. La seconda frazione si apre con un canestro di Sampson e un libero di Mannion. L'intensità difensiva e l'energia dei bianconeri vista nei primi 10 minuti cala vertiginosamente. Gran Canaria infila un break di 10 a 2 e impatta sul 28 pari. Un tripla di Lopez porta i gialli per la prima volta in vantaggio (31-33). Il primo tempo si chiude con una tripla di Hackett e la Vu in vantaggio di un solo punto (36 a 35).

I primi 2 minuti del secondo tempo cominciano all'insegna dell'horror show da parte di entrambe le compagini: le palle perse e le mattonate dall'arco si sprecano. Finchè a forza di dai e dai, il biondo lungagnone di Gran Canaria Balcerowsky infila una tripla che porta i suoi sul +3 (37-40). Bomba di Weems per il nuovo sorpasso bianconero (42 a 40). Due canestri in fila di Jaiteh ridanno dopo tempo immemore 5 punti di vantaggio alla Vu (47 a 42). Controparziale di 5 a 0 da parte degli spagnoli riportano la gara in parità (47-47). Quattro punti consecutivi di Hervey chiudono il terzo quarto sul 51 al 47. Il primo canestro dell'ultima frazione arriva dopo quasi tre minuti: a rompere il ghiaccio un gancio di Jakarr Sampson per il +6 Segafredo. Gran Canaria non molla e con un parziale di 7 a 0 ritorna con il naso avanti (53 a 54). Due liberi di Pajola e una tripla di Weems fanno ritrovare il vantaggio ai bianconeri (60-57). Shurna non ci sta e, nonostante una meccanica di tiro rivedibile, continua a martellare dall'arco. A due minuti dalla fine sale in cattedra Daniel Hackett: un canestro di puro talento e un libero ridanno il +5 alla Vu. La tripla di Shengelia mette in ghiaccio la partita. La Virtus vince 70 a 68.

TABELLINO

Tessitori, Cordinier 8, Ruzzier, Jaiteh 11, Shengelia , Hackett 14, Mannion 1, Pajola 4, Hervey 6, Sampson 6, Weems 10, Alibegovic. All. Sergio Scariolo