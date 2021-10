Eurocup – La Virtus batte Bursaspor 101 a 83

La Virtus vince all'esordio in Eurocup

Una Virtus Segafredo Bologna priva di Jaiteh , Nico Mannion e la superstar Milos Teodosis , si sbarazza senza grosse difficoltà del Bursaspor (in Turchia ) per 101 a 83.

Buona dunque la prima partita in Eurocup per le Vu Nere (alla terza partecipazione di fila) guidate da Sergio Scariolo. Un centiaio di tifosi bianconeri presenti al palazzo dello sport di Bursa hanno contribuito a rendere ancora più dolce la serata. Sugli scudi KevinHervey, Isaia Cordinier, Alessandro Pajola e Amar Alibegovic (sempre più consapevole delle proprie potenzialità). Buon apporto comunque da parte ogni singolo uomo bianconero chiamato in causa. La Virtus ha concluso la gara con 7 giocatori in doppia cifra.