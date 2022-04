Eurocup – La Virtus batte Bourge en Bresse 90 a 68

In Eurocup la Virtus vince in Francia

In Francia le Vu Nere hanno patito troppo sin da subito la partenza sprint dei padroni di casa, finendo addirittura sotto di 13 lunghezze (a metà del secondo quarto) per poi chiudere il primo tempo sul punteggio di 37 a 47 in favore dei francesi. Per quello che si è visto in campo nei primi 20 minuti, il -10 bianconero non è stato poi un così brutto affare. La metamorfosi bianconera è avvenuta nel terzo quarto quando Bologna è riuscita a chiudere completamente le maglie della difesa, infilando nel canestro avversario la bellezza di 27 punti e subendone appena 8. Nell'ultimo quarto la Vu ha incrementato ulteriormente il proprio vantaggio (raggiungendo il +21) chiudendo la gara sul punteggio di 90 a 68. Da rimarcare la grande prova di Jakarr Sampson autore di 15 punti e 7 rimbalzi.