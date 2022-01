Eurocup -La Virtus batte Bourg en Bresse 83 a 82

La Virtus ha la meglio sui francesi del Bourg en Bresse

Dopo un buon primo quarto concluso in vantaggio di 5 punti (22-17), nella seconda frazione la Segafredo ha subito la precisione dei francesi dal tiro dall'arco (e la dinamicità nell'uno contro uno), andando sotto di 6 punti a 5 minuti dalla fine del tempo. Il primo svantaggio bolognese viene colmato dalle triple di Isaia Cordinier e Kyle Weems, capaci di prendere in mano i compagni in un momento di profonda difficoltà in attacco. Le Vu Nere chiuderanno il primo tempo in vantaggio di un punto (43-42). Inizio di secondo tempo molto difficile per Bologna. Gli uomini guidati da Sergio Scariolo non la mettono mai, mentre i francesi punticino dopo punticino si riportano nuovamente in vantaggio di 6 punti. La Virtus sembrerebbe un po' alle corde, ma da quel momento di difficoltà, chiude letteralmente la saracinesca ed i francesi smettono di segnare. Nico Mannion trova la prima tripla della sua gara. Il ragazzo italo americano comincia prendere fiducia e guida la squadra fino al +7 al termine del terzo quarto. L'ultimo quarto si apre ancora all'insegna della difesa bianconera, la Virtus sul +10 sembra scappare, ma i francesi (buonissima squadra) non mollano un centimetro e a 3 minuti e mezzo dal termine, grazie ad un clamoroso parzialone, si portano sul 66 pari. La Virtus è brava a lucrare punti fondamentali dalla lunetta riportandosi sul +4 (70 a 66). I francesi ci provano fino alla fine, ma le triple non entrano più. Le triple le mette invece Kyle Weems. Sul +8 a un minuto e spiccioli dalla fine parrebbe finita, ma il Bourg en Bresse non muore mai e in 60 secondi riesce a portarsi incredibilemte sul -1 (81-80). Fortunatamente la mano ai liberi non trema, e la Virtus riesce a battere Bourg en Bresse 83 a 82.