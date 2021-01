Eurocup – La Virtus abbatte anche Bourg e rimane imbattuta in Europa

Non si arresta la marcia perfetta della Virtus in Eurocup. In Francia i bianconeri piegano le resistenze di Bourg e portano a casa il successo per 87-99. Una partita non semplice dove i transalpini vendono cara la pelle, giocando un match coraggioso e di sacrificio. La partita infatti resta infatti in equilibrio dall’inizio alla fine, con la Vu incapace di piazzare un allungo decisivo. I bolognesi fanno vedere fin da subito di averne di più rispetto agli avversari di giornata. Già alla fine del primo quarto infatti si ha l’idea che la squadra di Djordjevic possa prendere il largo da un momento all’altro.

La formazione di casa ha però la forza di rispondere colpo su colpo agli ospiti. Trascinata dalle giocate di Andjusic e Buva, infatti i francesi riescono sempre ad approfittare di ogni minima sbavatura emiliana. Solo nell’ultimo quarto la Virtus riesce a costringere alla resa Bourg, con una tripla di Markovic che affonda l’ultimo disperato tentativo di rimonta transalpino. Bologna che conquista così la seconda vittoria delle Top 16, dodicesima su dodici partite in tutta la competizione. Ora la Vu è sola al comando del gruppo G ed attende alla Segafredo Arena i montenegrini del Buducnost nella terza giornata di questa seconda fase. Migliore in campo: Vince Hunter, assolutamente insostituibile nel match di oggi.

JL Bourg en Bresse – Virtus Segafredo Bologna: 87-99 (16-17; 44-47; 66-72; 87-99)

JL Bourg: Benitez 9; Courby 13; Asceric 6; Pelos 12; Simon; Peacock 10; Dary-Sagnes; Vucevic; Buva 15; Daval-Braquet 3; Andjusic 19. All. Savo Vucevic.

Virtus: Tessitori NE; Deri NE; Abass 7; Alibegovic 4; Markovic 5; Ricci 2; Adams 6; Belinelli 19; Hunter 23; Weems 10; Teodosic 21; Gamble 2. All. Aleksander Djordjevic.