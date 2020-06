Eurocup, annunciato l’elenco delle 24 squadre

Con una nota sul proprio sito ufficiale, Eurocup ha comunicato l’elenco, al momento provvisorio, delle squadre che parteciperanno alla competizione per la stagione 2020-21. Sono tre le italiane iscritte alla seconda competizione di Eca: Virtus Bologna, Reyer Venezia e Leonessa Brescia.

Sulla Virtus è doveroso però porre un asterisco, i bianconeri infatti, come ricordato oggi da patron Massimo Zanetti, puntano all’Eurolega. Lo sviluppo della richiesta di divorzio da Eca da parte del Panathinaikos continua a tenere banco e il numero uno di Segafredo ha fatto capire che in caso di addio ufficiale ad Eurolega da parte degli ateniesi, la Virtus sarebbe favorita nell’ingresso alla massima competizione continentale. In caso di qualificazione della Vu Nera in Eurolega, il suo posto in Eurocup potrebbe essere preso da Trento.