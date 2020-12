Eurocup – Adams trascina la Virtus alla decima vittoria su dieci

Si conclude con un dieci perfetto la regular season di Eurocup della Virtus. Anche Andorra cade di fronte alla squadra di Djordjevic che vince una partita combattuta anche se non molto emozionante alla Segafredo Arena. Una vittoria che vale solo per il record perfetto dei bianconeri, le due squadre infatti arrivavano al match già qualificate alle Top 16 in prima e quarta posizione. L’intensità dell’incontro rispecchia il valore praticamente nullo del match. Difese miti e tanti tiri poco costruiti, condizionano un match che emoziona solo per le fiammate dei singoli.

Nella serata di riposo di Teodosic a guidare la squadra ci pensa Josh Adams, con una prestazione incredibile dall’arco dei tre punti. Per l’ex Wyoming 33 punti con 10/12 dall’arco, ad una sola bomba dal record di Robertson fissato nel 2017. I bianconeri vanno in vantaggio fin dalle prime battute, con il primo allungo che arriva sul finire di primo quarto. Nelle riprese successive le due squadre vivranno di fiammate dovute sperso alla scarsa applicazione difensiva dell’avversaria. La Vu riesce però a mantenere sempre il comando delle operazioni, non andando mai in svantaggio. Il vantaggio viene dilatato solo nell’ultimo quarto, quando gli ospiti mollano i remi in barca regalando ai bolognesi la regular season perfetta. Ora la testa è alle Top 16 dove l’anno scorso si era interrotta la rincorsa all’Eurolega della Segafredo.

Virtus Segafredo Bologna – MoraBanc Andorra: 92-81 (23-19; 49-47; 75-69; 92-81)

Virtus: Tessitori 15; Deri; Abass 5; Pajola 3; Alibegovic 7; Markovic 2; Ricci 2; Adams 33; Hunter 5; Weems 18; Gamble 2. All. Aleksander Djordjevic.

Andorra: Pauli 5; Sy 4; Olumuyiwa 9; Llovet 8; Hannah 9; Gielo 10; Garcia 9; Colom 4; Jelinek 21; Pons 2. All. Ibon Navarro.