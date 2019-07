Effe strizza l’occhio a Delfino e guarda la Summer League

Dopo il gioioso ritorno a Bologna di Ed Daniel, la Fortitudo continua a lavorare alla costruzione del proprio roster per la sua prima stagione in A1 dopo 10 anni. Il Gm biancoblu Marco Carraretto e il coach Antimo Martino sono volati negli States, a Las Vegas dove assisteranno alla NBA Summer League, alla ricerca di qualche giocatore straniero di talento, da inserire nel roster, si cercano in particolar modo una guardia, un’ala piccola e un lungo.

Nel frattempo il presidente Christian Pavani, rientrato dalle vacanze, potrebbe tentare di completare la metà italiana della squadra. L’oggetto del desiderio resta Carlos Delfino, ma le pretese economiche dell’argentino restano elevate, se non si trovasse una soluzione in tempi brevi il massimo dirigente fortitudino, virerà su altri obiettivi. Pronto ai saluti invece Giovanni Pini, prossimo a lasciare Bologna, in direzione Roma.