Effe, Martino: “Ci è mancato un episodio per girare l’inerzia”

Ancora sconfitta la Fortitudo in trasferta, KO anche a Cremona in una partita giocata male nel primo tempo, meglio nella ripresa, ma alla Effe è mancato un episodio per agguantare gli avversari e girare l’inerzia. Le parole di Martino:

“Abbiamo concesso troppo nella prima parte di gara – ha ammesso – Ma almeno rispetto alle ultime trasferte ho visto una reazione, ci abbiamo provato anche se con i problemi di falli a Sims. La zona ci ha dato una mano negli ultimi due quarti dove siamo saliti di colpi di in difesa, anche se ci è mancato lo sprint per girarla definitivamente. Qualche episodio sfortuna, come lo sfondamento di Aradori che non c’era, oltre ad alcuni tiri aperti sbagliati. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo,Cremona è arrivata agli ultimi 10’ con 7 punti di vantaggio, cosa che dà un aiuto notevole, noi quando siamo arrivati vicini non abbiamo avuto l’episodio per girare l’inerzia, poi è arrivata la bomba di Ruzzier in una azione dove non ho nulla da recriminare ai miei“.