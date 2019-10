Effe di rimonta, battuta Treviso 77-69

Basket City continua a vincere. Se da un lato la Virtus è prima da sola in classifica, dall’altro la Fortitudo ha conquistato la terza vittoria in campionato, stavolta ai danni di Treviso per 77 a 69.

Gli uomini di Martino hanno però faticato soprattutto nei primi due quarti e piombando anche a meno tredici, autori della rimonta i veterani Mancinelli e Cinciarini nei momenti chiave, quando cioè in difesa la Effe è riuscita a limitare Fotu. Treviso, costretta maggiormente ad un tiro da fuori, ha cominciato a sparare a salve e negli ultimi cinque minuti la Fortitudo ha impattato e sorpassato. Miglior marcatore Robertson con 23 punti.