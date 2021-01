Durant elogia Teodosic: “Il miglior passatore con cui io sia mai stato”

A sorpresa Kevin Durant ha elogiato il playmaker serbo della Virtus Bologna, Milos Teodosic, come il mio miglior passatore che abbia mai visto nella sua carriera.

A sorpresa perché Durant gioca in NBA da 13 anni e ha condiviso il parquet con gente del calibro di Steph Curry, Russell Westbrook e Kyrie Irving. Con Teodosic si è incontrato solo una volta in regular season NBA, e il play serbo chiuse quella sconfitta dei suoi L.A. Clippers contro i Golden State Warriors con 14 punti e soli due assist a referto. L’altro evento in cui Durant e Teodosic si sono trovati da avversari fu durante la finale per l’oro a Rio 2016. Di seguito il commento rilasciato da Durant, su Instagram Easymoneysniper, in cui dichiara Teodosic il miglior passatore visto nella sua carriera: