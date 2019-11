La Virtus Bologna supera per 79-59 Reggio Emilia e consolida il primato in classifica grazie alla settima vittoria in altrettante gare di campionato. Trascinata dal duo serbo Teodosic–Markovic, la Virtus sembra sempre in controllo della gara e nessuno sfigura. Nota positiva è anche il rientro di Weems, ritornato dagli Stati Uniti.

