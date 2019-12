Djordjevic: “Questa è la Virtus, ora replicare sempre queste partite”

Una grande Virtus in attacco e in difesa per quaranta minuti. Coach Sale Djordjevic non può fare altro che complimentarsi con i suoi: “E’ stata una partita di grande intensità per quaranta minuti – ha affermato – Non abbiamo mai fatto calare l’energia, siamo stati bravi a far lavorare duro la Fortitudo con la palla in mano e in attacco invece siamo stati capaci di muovere velocemente il pallone. Cito oggi tre giocatori, Weems che è stato perfetto, Hunter che era rimasto fuori per mia scelta a Sassari e Gaines che nonostante la botta ha voluto essere in campo. Questa partita ora sarà un problema per i giocatori, perché hanno fatto di vedere che possono farle e dovranno replicarle sempre”.